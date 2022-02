Auto in Salzach gestürzt: Nun drei Todesopfer

Pkw dürfte Brückengeländer durchschlagen haben

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es vor dem Sturz in den Fluss zu einer Kollision mit einem Brückengeländer gekommen sein. Dies passierte an der Uferstraße am nördlichen Stadtrand von Oberndorf. Diese Straße wird hauptsächlich von Anrainern benützt. Die Salzach bildet dort die Grenze zum benachbarten Bayern und der Stadt Laufen. „Das Auto lag fünf bis sechs Meter vom Ufer entfernt. Die Bergung musste von der deutschen Seite durchgeführt werden“, so Dieter Strohmeier von der Wasserrettung. Der Wagen wurde schließlich auf einer Sandbank gesichert.