Cox: „Realisierte nicht, wie schräg ich aussah“

Da sieht Courteney Cox selbst den drohenden runden Geburtstag gelassen. „Es ist nichts schlecht daran, 60 zu sein“, erklärte sie. „Ich kann es nur noch nicht glauben. Die Zeit vergeht so schnell. Es steht außer Frage, dass ich mehr Bodenhaftung habe, ich habe so viel in meinem Leben gelernt - was mir Spaß macht, was ich mehr machen will und was ich loslassen kann.“