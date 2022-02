Bronze-Plank denkt an Sportmanagement-Karriere

Auch in Sachen Ausbildung stellt die, ab Donnerstag 30-Jährige, neue Überlegungen an. Nach dem Abschluss des Studiengangs Soziale Arbeit könnte ab Herbst eine Sportmanagementausbildung folgen: „Noch bin ich in der Überlegungsphase, aber diese Ausbildung reizt mich sehr.“ Zwei Niederlagen gab es für Hanna Devigili (19) in Fudscheira. Die Fraxnerin kämpfte zum ersten Mal in der Premiere League in der Klasse bis 61 kg.