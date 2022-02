Olympia-Bronzene Plank im Viertelfinale gestoppt

Mit einem 0:5-Schock startete Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Bettina Plank in den Premier League Auftakt in Fujairah (VAE) - danach schaffte es die Vorarlbergerin noch ins 50kg-Viertelfinale, wurde dort aber von Senkrechtstarterin Junna Tsukii (Phi) mit 0:3 gestoppt. Während für Plank der Traum vom Start bei den World Games Anfang Juli in Birmingham (USA) wohl ausgeträumt ist, will die Salzburgerin Alisa Buchinger (-68 kg) dieses Ziel am Samstag realisieren.