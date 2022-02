„Nackenschläge“: Rose dämpft Euphorie nach 6:0

Gladbach-Trainer Adi Hütter stehen hingegen schwierige Zeiten bevor. Die „Fohlen“ gingen in Dortmund 0:6 unter, Torschützen waren in Abwesenheit des verletzten Erling Haaland Marco Reus (26., 81.), Donyell Malen (32.), Marius Wolf (70.), Youssoufa Moukoko (74.) und Emre Can (91./Elfmeter).