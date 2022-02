„Bei der Siegerehrung war es bisschen grenzwertig“

Nach der so erfolgreichen Saison 2020/21 wartet Liensberger in diesem Winter noch auf einen Weltcupsieg, mehrere Verkühlungen und eine Coronainfektion brachen immer wieder ihren Rhythmus, sie kam nie in den Flow. „Die vergangene Saison war von dem, was ich gezeigt habe, auf einem Meganiveau. Vielleicht habe ich das ein bisschen unterschätzt, was dann noch alles auf mich zugekommen ist. Was es dann heißt, wieder aufs Neue so zu performen. Das ist mir am Anfang der Saison auch aus gesundheitlichen Gründen nicht ganz so gelungen.“