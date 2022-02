Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Passau

Am Samstag, gegen 21.55 Uhr kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Agip-Tankstelle in der Neuburger Straße in Passau, unmittelabr im Grenzgebiet zu Oberösterreich. Demnach betrat kurz vor Betriebsschluss ein dunkel gekleideter Mann mit einer Pistole in der Hand die Tankstelle und forderte von der 49-jährigen Angestellten die Herausgabe der Tageseinnahmen. Diese händigte dem bislang unbekannten Täter mehrere Hundert Euro aus. Der Täter ergriff anschließend zu Fuß die Flucht über die Neuburger Straße stadtauswärts. Die 49-jährige Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt.