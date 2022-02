Viererbob: Maier bleibt hinter Erwartungen

Maier, der mit Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber antritt, war wenig erfreut. „Es hat sich im Training schon ein bisserl abgezeichnet. Es war heute das Gesamtpaket nicht optimal: Wir haben schon am Start was liegen lassen, wir haben ein paar Fehler in der Bahn gehabt“, analysierte Maier im ORF. Es sei kein grober Schnitzer dabei gewesen, aber überall habe etwas gefehlt.