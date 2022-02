Doping-Ärger! Skifahrer von Olympia ausgeschlossen

Der Iraner Hossein Saveh Shemshaki ist neun Tage nach seinem positiven Dopingtest von den Olympischen Winterspielen in Peking ausgeschlossen worden. Wie der Internationale Sportgerichtshof CAS am Freitag mitteilte, muss der alpine Skirennfahrer das olympische Dorf spätestens am Samstag, einen Tag vor Ende der Spiele, verlassen.