Kostenfrage: Admira mit heiklem Spagat

Dazu konnten Topverdiener wie Datkovic und Auer, oder bereits im Sommer Tomic und Wooten von der Gehaltsliste gestrichen werden. „Es sollte uns gelingen, die Personalkosten auf maximal 5,5 Millionen Euro zu drosseln“, meint Drabek. Der Weg stimmt also, mit Lukacevic oder etwa Babuscu, in dem großes Potenzial schlummert, hat die Admira die nächsten Transfer-Aktien in der Hinterhand. Am Samstag kommt der LASK - das ist aber wieder Herzogs Sache . . .