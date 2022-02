Für’s erste Semester gibt‘s nur ein „Befriedigend“

„Dass sich die Schüler aussuchen konnten, ob sie in die Schule kommen oder nicht, hat für Verwirrung gesorgt“, resümiert BMHS-Landesschulsprecherin Charlotte Stütz. Diesbezüglich seien die Regelungen im Vorjahr - entweder Unterricht oder Distance Learning - klarer gewesen. Auch viele Lehrer hätten sich an der Freiwilligen-Regelung aufgerieben, sagt AHS-Lehrergewerkschafter Werner Hittenberger. „Sie wären nicht verpflichtet gewesen, die Zuhausegebliebenen zu unterrichten, haben das per Video oder mit Arbeitspaketen aber trotzdem getan, damit niemand hintenbleibt.“