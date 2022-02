Südsteirerin überwies „Tochter“ 3.500 Euro

„Hallo Mama, mein Handy hat einen Wasserschaden erlitten. Das ist jetzt meine vorübergehnde Nummer.“ Diese Textnachricht erhielt eine Südsteirerin am Sontagabend. In der der darauffolgenden Konversation gab die vermeintliche Tochter an, für die Begleichung wichtiger Rechnungen 3.500 Euro zu benötigen. Die 66-Jährige glaubte tatsächlich, dass sie mit ihrer Tocher kommunizierte und überwies das Geld auf ein ausländisches Konto.