Brutales Trio fordert Geld – und bekommt 50 Cent

Auf Bargeld aus waren drei kriminelle Teenager, die am Mittwochabend einer Gruppe Jugendlicher bei der Hohen Warte im Wiener Bezirk Döbling auflauerten. Einen der Burschen schlugen sie – und raubten ihm alles, was er bei sich hatte: 50 Cent.
Mehrere Burschen wollten nach dem Sporttraining auf der Hohen Warte gegen 18 Uhr den Heimweg antreten, als das kriminelle Trio plötzlich auftauchte und Bargeld forderte.
Die Burschen ergriffen die Flucht, nur ein 15-Jähriger blieb zurück und wurde von den drei Jugendlichen eingekesselt. Die Verdächtigen schlugen ihm mit der Faust auf den Hinterkopf und verlangten erneut Bargeld.
Der 15-Jährige gab ihnen alles, was er bei sich hatte – und so erbeuteten die jungen Täter lächerliche 50 Cent.
14-Jähriger festgenommen
Die Polizei startete eine Sofortfahndung. Nur wenig später konnte ein Tatverdächtiger – gerade einmal 14 Jahre alt – angehalten und festgenommen werden. Ein weiterer Verdächtiger konnte namentlich ausgeforscht werden. Er ist 13 Jahre alt. Die Identität des dritten Tatverdächtigen ist noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.
Suche nach Tätern vom Hauptbahnhof
Erst Mitte März war es zu einem ähnlichen Überfall am Wiener Hauptbahnhof gekommen. Drei unbekannte Täter raubten einem 14-Jährigen Kleidung und zwei Euro.
Die Polizei veröffentlichte ein Bild der Verdächtigen und bittet weiterhin um Hinweise.
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