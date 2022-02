Diebischer Neffe stahl die Silberbarren des Onkels

Im November 2021 entdeckte ein Mann in Lustenau auf dem Dachboden des Hauses seines Onkels verwahrte Silberbarren. Drei Tage nach dem Fund stahl der junge Mann 107 Silberbarren mit einem Gewicht von insgesamt 107 Kilogramm, lud sie in seinen Pkw ein und deponierte sie an verschiedenen Orten. Offenbar besaß der Mann einen Haustürschlüssel.