Wolf und Bär: Raubtiere kehren in Wälder zurück

So wie es auch bei manchem Luchs der Fall ist, „dem geht es bei uns ohnehin schlecht. Weil sein Lebensraum so durchschnitten ist, Tiere überfahren werden oder eben ,verschwinden’. Der Luchs war in der Steiermark ja schon ausgestorben. Man müsste ihm mit gezielter Ansiedelung und einem Monitoring helfen. Doch Maßnahmen fehlen.“