Leutschach: Ein Braunbär tappte in die Fotofalle

Zehn Jahre ist es her, dass in der Steiermark der letzte Braunbär ansässig war, neun Jahre, dass so ein Tier gesichtet wurde: Doch jetzt ging ein junger „Meister Petz“ im Bezirk Leibnitz einem Jäger in die Foto-Falle! Der noch nicht ausgewachsene, männliche Bär hatte sich bei einem Wildschwein-Einstand „umgesehen“.