Ex-Kanzler Kern: Trennung nach 20 Jahren Ehe

Wirbel um Firmenbeteiligungen

Eveline Steinberger-Kern war während der politischen Tätigkeit ihres Mannes immer wieder an seiner Seite in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Im Nationalratswahlkampf 2017 gab das Paar gemeinsame Interviews, die Managerin begleitete Kern auch auf Terminen und veröffentlichte Werbevideos für den damaligen SPÖ-Spitzenkandidaten. In der Wahlschlacht wurden auch die Firmenbeteiligungen der Unternehmerin thematisiert, Steinberger-Kern wies die „Unwahrheiten“ damals vehement zurück.