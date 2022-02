Höhepunkt in NÖ-Spitälern erst im März erreicht

Polit-Debatten um Impfpflicht

Politisch sorgt indes auch das Thema Impfpflicht weiter für Kontroversen. „Zu weit“ geht die Einführung der Pflicht unter anderem auch Katharina Geppel, ÖVP-Vizebürgermeisterin in Kirnberg an der Mank im Bezirk Melk. Sie kündigte daher ihre Mitgliedschaften in der ÖVP und dem ÖAAB und legte das Amt als Vizebürgermeisterin und ihr Mandat im Gemeinderat zurück. „Mit der Einführung der Impfpflicht ist eine Grenze überschritten worden“, sagt sie. Auch eine Rückkehr in die Partei sei für sie laut dem Bericht vorerst ausgeschlossen.