Zeigt Super-Bowl-Video Snoop Dogg beim Kiffen?

Ins Netz gestellt wurde die Szene am Montag (Ortszeit) von einem Sportkommentator. In dem Videoschnipsel ist gut zu sehen, wie Snoop Dogg an etwas zieht, das Fans und Medien als Joint identifizierten. Snoop Dogg steht in dem Moment in einem Treppenaufgang, möglicherweise dachte der Rapper, er sei unbeobachtet. Der Kommentator bezeichnete den Vorgang scherzhaft als „Aufwärm“-Übung vor dem großen Auftritt vor Millionen von Zuschauern.