Peter Willburger: Radierung ist kein Multiplikator

Der nach seinem Tod 1998 von seiner Witwe Eva mit Vertretern der österreichischen Kunst- und Kulturszene gegründete „Kunstverein Peter Willburger“ veranstaltet zum 80. Geburtstag des großen und bedeutungsvollen Grafikers unter dem Titel „Zeitlose Metamorphosen – Peter Willburgers Radier- und Aquarellkunst“ von Februar bis Juli 2022 vier Ausstellungen, nämlich in Hall in Tirol (Raiffeisen Regionalbank, Burg Hasegg), Innsbruck (Galerie Nothburga) und Salerno in Italien. Unterstützt wird dieses Projekt vom Land Tirol, von der Stadt Hall in Tirol, der Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol und der Druckerei Ablinger & Garber. Zu diesen Veranstaltungen wurde eine Sonderveröffentlichung in deutscher Sprache produziert, die grafisch von Dominik Schubert und Stefan Laezza Willburger gestaltet wurde.