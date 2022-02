Salamistück war mit fünf Schrauben präpariert

Trotzdem will sie warnen. Auch denjenigen, der den Köder ausgelegt hat. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, meint sie. „Die Anzeige ist erstattet. Wird derjenige gefasst, gibt es für Tierquälerei oder versuchte Tierquälerei Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren.“ Absolut zu Recht, wie sie meint. Denn Michlits hat ein Praktikum in der Tierklinik Parndorf gemacht und Hunde gesehen, die solche oder ähnliche Köder gefressen hatten. „Die Tiere winden sich und schreien vor Schmerzen. Das ist eine Qual“, so Michlits. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei.