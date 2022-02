Süße Baby-Gerüchte um Sophie Turner und Joe Jonas

Doch was ist dran an den Babygerüchten? Auf eine Bestätigung der Schwangerschaft werden die Anhänger des Hollywoodpärchens wohl vergebens warten. Denn schon bei Baby Willa zeigte sich die „Game of Thrones“-Beauty zwar mit Babybauch in der Öffentlichkeit, ein offizielles Statement gab es aber nicht.