In München hängt der Haussegen schief

Aus Salzburger Sicht hätte es eigentlich nicht viel besser laufen können. Kurz vor dem Champions-League-Kracher am Mittwoch schrillen beim großen FC Bayern die Alarmglocken. Aufgrund des blamablen 2:4 am Samstag in Bochum herrscht bei den Münchnern große Unruhe. „Ich denke, dass wir über das Spiel hinweg die schlechteste Saisonleistung gezeigt haben“, redete Leader Joshua Kimmich nicht um den heißen Brei.