Haubenküche zum Valentinstag auf Knopfdruck

Die jahrelange Erfahrung fehlt Neueinsteigern der Branche noch. Trotzdem blickt auch Marcus Halbige zuversichtlich in seine Automaten-Zukunft. „Derzeit läuft in Straßwalchen gerade unser Testbetrieb mit Österreichs erstem Pizza-Vollautomaten“, erzählt er. Wer den Valentinstag nicht ganz so romantisch verbringen will, könnte sich also auch auf ein Pizza-Date neben der Autowaschanlage verabreden.