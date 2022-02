Laibach nahm Bulls im Volksgarten an den Hörnern

Der Tabellenführer ging in der 9. Minute durch einen Hammer von Flo Baltram in Führung. Doch Laibachs Jaka Sodja bezwang fünf Minuten später Atte Tolvanen, der sein Comeback im Salzburger Tor gab. Tim Harnisch traf im Break-Away nur die Latte. Somit ging es mit einem 1:1 in die erste Drittelpause.