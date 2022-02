Hurra! Der Welser Eis-8er geht in die Verlängerung

Das wird die Pinguine und Eisbären aber freuen: Der beliebte Eis-8er in Wels geht in die Verlängerung und sogar noch am ersten Wochenende in den Semesterferien dürfen Groß und Klein am Stadtplatz ihre Spuren auf der 800 Quadratmeter großen Eisfläche hinterlassen. Am gestrigen Gratis-Tag nutzten viele die Chance.