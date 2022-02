Umjubelte Premiere von Haas‘ „Morgen und Abend“

Es ist ein Feuerwerk an Emotionen, das Haas in seiner 2015 in London uraufgeführten Oper nach einem Roman von Jon Fosse auf das Publikum loslässt. Schon die schicksalsschweren Paukenschläge zu Beginn und die vielfach aufgespaltenen Klangflächen künden von Dramatik und Spannung. Der ist zu Beginn der Fischer Olai ausgesetzt, der die Geburt seines ersten Kindes von Ängsten durchdrungen erwartet. Cornelius Obonya verleiht ihm beklemmende Präsenz, und obwohl er seinen Part spricht, fügt sich seine Stimme nahtlos in das Wogen und Schäumen aus dem Orchestergraben ein.