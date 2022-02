Plattform für Impfpflicht-Ausnahmen geht online

Alle neun Bundesländer starten Initiative

„Der Gesundheitsminister blieb den Online-Konferenzen fern. Da die Impfpflicht in Kraft getreten ist, mussten wir handeln und können somit dieses Online-Bürgerservice zur Bearbeitung der Impfpflichtausnahmen zur Verfügung stellen. Alle neun Bundesländer starten am Montag mit einer jeweils eigenen Plattform“, so Prettner weiter.