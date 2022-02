So wird es trotzdem richtig schön

Eine positive Haltung einnehmen

Zuerst einmal kann man sich vor Augen führen, dass fast 50 Prozent der Grazer alleine leben und jeder vierte Steirer nicht in einer fixen Beziehung ist. Es wirkt also nur verstärkt so, als wäre man der einzige Mensch, der diesen Tag ohne romantisches Dinner in trauter Zweisamkeit verbringt. Das Gute ist, dass man als Single am Valentinstag kaum enttäuscht werden kann, denn den Verlauf des Tages hat man komplett selbst in der Hand. Tatsächlich könnte es sogar sein, dass der Traumpartner schon näher ist, als man denkt. Wie man so schön sagt: Unverhofft kommt oft! Zu versuchen, das Positive in den kleinen Dingen zu entdecken, wird die Stimmung heben.