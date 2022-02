Schrecksekunde in Zams: Lkw brannte auf Tankstelle

Glück in Unglück am Freitagmittag auf einer Tankstelle in Zams (Bezirk Laneck)! Kurz nach 11 Uhr fing ein Lkw während des Betankens auf Feuer. Ein technischer Defekt dürfte die Ursache gewesen sein. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Pkw und die Zapfanlage konnte verhindert werden.