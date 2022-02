Verkehrskonzept für das Marchfeld gefordert

„Brauchen mehr Züge“

„Wir brauchen mehr Züge von Gänserndorf nach Wien, aber auch mehr Zubringer“, fordert Kainz. In der Stadt sieht man das wienweite Parkpickerl indes gelassen. Verkehrsstadtrat Wolfgang Halwachs von der ÖVP: „Wir haben in den vergangenen Jahren bereits in neue Park-&-Ride-Stellplätze beim Bahnhof investiert.“