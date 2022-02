Kärntner starb an Corona: Witwe will 20.000 Euro

Noch keine Klage, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eingestellt

Die Infektion der Witwe habe sich dann in Vorbereitung auf eine Operation herausgestellt, die ihres Gatten kurz darauf. „Noch während sie im Krankenhaus war, hat sich der Zustand ihres Ehemannes drastisch verschlechtert. Er musste in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden und starb an den Folgen einer Corona-Infektion“, so der Anwalt laut Zeitung. Man habe den Verwandten aufgefordert, außergerichtlich Schadenersatz zu zahlen, Klage gebe es noch keine. Aber eine Anzeige - die Ermittlungen in dem Fall wurden von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt jedoch eingestellt.