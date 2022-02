Finanzminister: Hamlets Rückkehr nach London

Kollegiale Gespräche in London

Dessen politisches Leben nimmt nämlich wider alle Parteiturbulenzen gerade einen ziemlich guten Lauf, davon konnte man sich unter anderem am Mittwoch in der Londoner Innenstadt ein ganz gutes Bild machen. Begleitet von einer beachtlichen Entourage, wird der Finanzminister in der Downing Street empfangen, um dort seinen britischen Amtskollegen Rishi Sunak zu treffen - direkt neben Boris Johnsons berühmtem Premierminister-Amtssitz, in den Shootingstar Sunak vielleicht bald umzieht.