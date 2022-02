Prozess zu Air-France-Absturz soll 2022 beginnen

Piloten setzten keinen Notruf ab

Die Maschine war zuvor in ein schweres Gewitter geraten. In mehr als 11.000 Metern Höhe vereisten die Sensoren, sodass die Piloten keine Angaben zur Geschwindigkeit der Maschine mehr hatten. Der Pilot und die beiden Co-Piloten des Todesflugs hatten zuvor noch vergeblich versucht, die Maschine in den Griff zu bekommen, zwei Mann hantierten gleichzeitig am Steuerknüppel. Dies warf die Frage auf, ob die Piloten für Extremsituationen wie diese überhaupt geschult worden waren. Ein Notruf wurde nicht abgesetzt.