ÖFB-Stürmer Kalajdzic fehlt Stuttgart verletzt

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic fehlt dem deutschen Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) im Ligaspiel bei Bayer Leverkusen. Der 24-jährige Wiener habe einen Schlag auf die Wade erlitten, gab sein Club am Donnerstag als Grund an.