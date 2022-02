09:00-18:00 Uhr: Joseph Brot zu Besuch am Servitenmarkt, Servitengasse 9



18:00-21:00 Uhr: Gota Coffee Experts, 1150 Painting & Wine with Emma. In diesem Workshop kannst du dich kreativ ausleben und neue Leute treffen! Du bekommst eine Leinwand und ein Gläschen Vino, was du dann damit machst ist dir überlassen - oben drauf gibt’s Tipps und Zuspruch von Emma. Dabei sein kostet 40€.



19:00-21:30 Uhr: Cage Match: This Time It‘s Personal. Still. Tickets gibt‘s um 5€. 1030 The Church.



19:30-21:30 Uhr: MikroKosmos | Comedy Open Mic. shebeen - International Pub1070. Freie Spende vor Ort. Reservieren empfohlen!



19:30 Uhr: Tea for three | Klaus Nüchtern & Daniela Strigl im literarischen Kamingespräch mit Almut Tina Schmidt (Autorin), Büchereien Wien, Hauptbücherei am Gürtel, Urban-Loritz-Platz 2