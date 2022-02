Palmeiras nach 2:0-Sieg erster Club-WM-Finalist!

Der Gewinner der Copa Libertadores setzte sich am Dienstagabend in Abu Dhabi erwartungsgemäß gegen Al Ahly Kairo mit 2:0 (1:0) durch. Die Tore im Al Nahyan Stadium schossen Raphael Veiga (39.) und Dudu (49.). Am Mittwoch (17.30 Uhr) tritt im zweiten Halbfinale Champions-League-Sieger Chelsea als haushoher Favorit gegen den saudischen Verein Al Hilal Riad an.