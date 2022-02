Aus! Hasenhüttl kündigt Karriereende als Coach an

Während Englands Ex-Teamchef Roy Hodgson mit 74 Jahren in der Premier League gerade sein Comeback als Watford-Trainer gefeiert hat, kündigt einer seiner Arbeitskollegen in der Liga sein Karriereende mit 56 Jahren an - Ralph Hasenhüttl will 2024 die Trainerbank für immer verlassen! Konkret bedeutet das, dass das aktuelle Engagement des Grazers beim FC Southampton auch sein letztes bleiben dürfte ...