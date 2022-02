Kollegen retten Baggerfahrer vor dem Ertrinken

Dass ein 58-jähriger Baggerfahrer aus Attnang-Puchheim noch am Leben ist, hat er zwei Kollegen (57, 52) zu verdanken, die in Lenzing nach seinem Sturz in die Ager geistesgegenwärtig reagierten und ihn in Sicherheit brachten. Sie schlugen das Heckfenster ein und zogen ihn aus dem überfluteten Führerhaus seines Radbaggers.