Bus von Sturmböe erfasst und umgekippt

Einsatz für die Polizei am Montagabend in Hall bei Admont in der Steiermark: Ein Bus kam auf der verschneiten B146 von der Straße ab. Grund dafür dürfte eine orkanartige Windböe gewesen sein, wie die Polizei mitteilt. Zwei Personen mussten von den Einsatzkräften befreit werden.