Drogenlenker (25) nach Verfolgungsjagd verurteilt

Schließlich wurde der 25-Jährige bei einer Tankstelle in Lustenau gestoppt, er selbst und seine zwei Mitfahrer flohen zu Fuß. Ein Polizist gab als Warnung einen Schuss in das Erdreich ab. Am Ende seiner Flucht sprang der Mann in den Rhein. Am Montag wurde er wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verurteilt. Mildernd wirkte sich vor allem das Geständnis des Angeklagten aus. Er beteuerte, dass er seine Drogensucht nun endgültig bekämpfen wolle.