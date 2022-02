Paukenschlag: Jännerrallye muss abgesagt werden

Nach dem Motto „die Hoffnung stirbt zuletzt“ war das Organisationsteam der bereits in den Februar verschobenen Jännerrallye 2022 in den letzten Wochen Tag und Nacht im Einsatz gewesen, um für die Austragung des Rallyeklassikers vom 25. bis 27. Februar 2022 im Raum Freistadt zu sorgen. Nach einem weiteren Behörden-Termin am Montag, folgte aber nun die bittere Absage.