Jolie postet Hilferuf von afghanischem Mädchen

Hollywood-Star Angelina Jolie hat auf Instagram einen handgeschriebenen Brief von einem afghanischen Mädchen über dessen Angst vor den Taliban veröffentlicht. Die Schauspielerin bittet ihre Follower darum, das Schicksal von Mädchen und Frauen in Afghanistan unter dem Taliban-Regime nicht aus den Augen zu verlieren. „Verfolgt bitte, was derzeit in Afghanistan passiert, wo junge Frauen nachts mit Waffengewalt aus ihren Häusern geholt werden und verschwinden“, schrieb Jolie.