China: „Horror-Bankett“ ohne Österreichs Vertreter

Am Freitag hatte der chinesische Präsident bereits mit seinem „alten Freund“ Putin Einigkeit demonstriert, der derzeit Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lässt. Ebenfalls zum Bankett geladen war Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, der für den Auftragsmord an dem Journalisten Jamal Khashoggi in der Istanbuler Botschaft verantwortlich gemacht wird. Eine Reihe westlicher Länder, darunter die USA, Kanada, Großbritannien und Australien, waren dagegen aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China der Einladung nicht gefolgt und hatten im Vorfeld einen diplomatischen Boykott der Spiele in Peking verkündet.