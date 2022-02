Van der Bellen gratulierte Queen zum Thronjubiläum

In einem auf englisch verfassten Schreiben des Bundespräsidenten an die Monarchin wird der „beispiellose und beispielgebende Dienst“ der Königin seit ihrer Thronbesteigung gewürdigt, der „eine Inspiration für die Menschen im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt in glücklichen wie in schwierigen Zeiten“ gewesen sei. Van der Bellen erinnert auch an den bisher einzigen Staatsbesuch der Königin in Österreich im Jahr 1969.