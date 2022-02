Franz nützte Wartezeit für „kleines Schläfchen“

Zwei Rennen in zwei Tagen - nichts Ungewöhnliches für die alpinen Ski-Männer. Nach der Absage der Abfahrt am Sonntag in Yanqing wegen heftiger Windböen, steigt der Kracher nun am Montag um 5.00 Uhr MEZ zwischen den beiden Riesentorlauf-Durchgängen der Frauen (2.30/7.30 Uhr MEZ). Dienstag folgt dann der Super-G. Die Verschiebung fand breiten Zuspruch. „Im Sinne der Fairness ist das sicher die richtige Entscheidung“, sagte Weltmeister Vincent Kriechmayr. Max Franz nützte die Zeit sogar für ein Schläfchen.