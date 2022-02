Villacher SV stürmt auf Platz drei

Der Villacher SV steht in der ICE Hockey League erstmals in dieser Saison auf Rang drei. Die Kärntner feierten am Samstag einen 5:0-Heimsieg gegen die Dornbirn Bulldogs und überholten mit dem vierten Sieg hintereinander HCB Südtirol. Vier der fünf Treffer gingen auf das Konto der Österreicher-Linie mit Alexander Rauchenwald, Benjamin Lanzinger und Max Rebernig.