ÖSV-Skicrosser ist weiterhin eine Klasse für sich

Dass am Samstag in Grasgehren (D) überhaupt gefahren werden konnte, grenzte schon fast an ein Wunder. „Die Veranstalter haben in Anbetracht der Schneefälle der letzten Tage wirklich großartige Arbeit geleistet“, erklärt Mathias Graf, der sich im achten Europacuprennen seinen bereits fünften Sieg sichern konnte. Und zwar mit Bestzeit in der Qualifikation. „Da die Strecke im unteren Teil ziemlich gefährlich war, entschied die Jury, dass das Ergebnis der Quali gewertet wird“, erzählt der 26-Jährige, der nicht damit gerechnet hatte, auf dem eher leichten, gut 45 Sekunden langen Kurs, so gut zurechtzukommen.