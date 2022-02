Studie über Sexismus in Tirol im Auftrag vom Land

Noch bis Ende Februar kann man an der Online-Befragung „Sexismus im Alltag“ teilnehmen. Die Studie des Landes läuft seit Dezember 2021. Man will herausfinden, wie Menschen in Tirol wegen ihres Geschlechts benachteiligt sind und Schritte in Richtung Gleichstellung setzen. Wichtig dabei: Sexismus trifft auch Männer.