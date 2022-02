Omikron macht auch vor Heimen in OÖ nicht Halt

388 Mitarbeiter und 192 Bewohner sind in 110 Alten- und Pflegeheimen in Oberösterreich derzeit positiv getestet. „Wir rechnen mit einer weiteren Zunahme in den kommenden Tagen. Dank der Vorbereitungen und der Mitarbeiter haben wir die Situation aktuell aber gut im Griff“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide VP). Nach wie vor gelten in den Heimen konsequente Zugangsregeln, zusätzlich gibt es umfassende Ausfallpläne. Im Fall der Fälle werden beispielsweise pensionierte Mitarbeiter zurückgeholt, Mitarbeiter von anderen Heimen helfen aus oder Personal in Ausbildung springt ein. Dies ist aktuell schon vereinzelt Realität.